"Я аналізую перемогу з точки зору гри. У першому таймі у нас був відмінний ритм роботи з м'ячем, ми домінували, хоча було складно, тому що Ов'єдо щільно оборонявся. Ми знали, що потрібно продовжувати в тому ж дусі.

У другому таймі ми трохи пригальмували, нам було важко підтримувати ритм, але завдяки захисту ми перехоплювали м'яч, швидко переходили в атаку, і два голи принесли нам спокій.

Я задоволений тим, що це була дуже цілісна гра. Вінісіус відмінно ввійшов у неї, став вирішальним фактором, і я радий за нього. Нам потрібні всі – і ті, хто починає матч, і ті, хто виходить з лави. Попереду буде багато ігор для всіх.

Важливо, щоб всі відчували себе значущими і готовими починати матч, виходити з лави або грати в наступному. Це буде важливо для стабільності команди – не окремих гравців, а команди. Сьогоднішній матч показав, що ми продовжуємо зростати. Сьогодні ми виросли і хочемо продовжувати в тому ж дусі. Тепер будемо готуватися до матчу з Мальoркoю перед паузою.

У нас в команді більше двадцяти гравців, і ми хочемо розкрити найкраще в кожному. Іноді важливо почати матч, іноді – зіграти кілька хвилин і бути значущим. Моя мета – щоб всі робили свій внесок і відчували себе важливими", – цитує Marca Алонсо.

