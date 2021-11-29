На зорі чемпіонату України важко було уявити команду, яка зможе перервати гегемонію грізного Динамо. Донецький Шахтар подолав великий шлях, щоб не лише скласти конкуренцію киянам, а й приміряти золоті нагороди.

Після тріумфу Таврії у першому в історії чемпіонаті України трофеєм повністю заволоділо київське Динамо. "Біло-сині" сезон за сезоном доводили свою першість, не бажаючи покидати чемпіонську вершину.

Головні “брутали” українського футболу: рекорд Сімініна, курйоз Чечера, стабільність Ракицького

Донецькому Шахтарю кожного разу не вистачало якоїсь дрібки, щоб подолати конкурента. 5 очок, 3 очка, 1 очко – кожного разу відстань між командами у турнірній таблиці скорочувалася, "гірникам" бракувало буквально кроку до "золота".

Сезон чемпіонату України 2001/02. У разі чергового чемпіонства Динамо змогло б похизуватися неймовірним досягненням – завоюванням "золотих" медалей 10 разів поспіль. Сама думка про такий шалений тріумф конкурента була Шахтареві нестерпна. Донеччани були ладні вмерти на футбольному полі, аби нарешті здійснити свою заповітну мрію.

Parimatch – драйвер розвитку українського спорту. В портфелі партнерських проектів бренду – вісім клубів представників УПЛ (Шахтар, Десна, Маріуполь, Львів, Верес, Чорноморець, Металіст 1925, Дніпро-1), Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші.



Parimatch є лауреатом великої кількості світових і всеукраїнських премій: "SBC awards", "Effie Awards", "Людина Року" та інших. Бренд активно розвиває соціальні проекти в рамках діяльності фонду Parimatch Foundation.

Склад команди вселяв оптимізм та свідчив, що амбіції Шахтаря не з'явилися з повітря. За місце у воротах конкурували Вірт, Шутков та Ковалевскі. У захисті Попов та Старостяк ефективно взаємодіяли з Флоря, Окоронкво, Ндіайє. Тимощук та Зубов розривали центр поля, а обойма форвардів, у яку входили Ателькін, Воробей, Бєлік та Агахова, могла "розкачати" будь-який захист. Діями команди керував досвідчений Віктор Прокопенко, якого команда любила та була готова виконувати всі його вказівки. Фундамент для успіху доволі міцний. Залишилося лише довести свою силу на футбольному полі.

Стартував чемпіонат домашнім розгромом Закарпаття з рахунком 5:1 – важко придумати кращий заряд впевненості на подальший хід. У другому турі – лобове зіткнення з Динамо Лобановського на виїзді, важливий екзамен для "гірників". Тренер та команда не підвели своїх вболівальників – донеччани відігралися з 0:2 по ходу матчу та привезли з поля конкурента очко. Камбек на полі чемпіона – і в намірах Шахтаря вже не сумніваються навіть найбільші скептики.

Поліграфтехніка у наступному турі потріпала нерви "гірників" – Агахова вирвав перемогу лише наприкінці матчу. Мінімальна перемога над Дніпром завдяки голу Зубова – і Шахтар очолив турнірну таблицю! Вийти на вершину важко, а втримати її ще важче, тим паче, це був лише початок сезону.

Матч за матчем Шахтар перемагав, перша втрата очок відбулася аж у 9 турі – "гірники" у Києві розписали суху нічию з Арсеналом. Наступну серію перемог, під час якої на тренерський місток прийшов Валерій Яремченко, несподівано перервав аутсайдер чемпіонату – Ворскла. Нічия 1:1 в Полтаві дозволила Динамо зрівнятися з Шахтарем по очках та очолити таблицю завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів. Екватор першості розпалив шалені пристрасті.

Донецький Шахтар був готовий на все заради перемоги. Під час зимової перерви після активних переговорів команду під своє керівництво взяв Невіо Скала. В його активі вже було багато титулів, серед яких навіть Кубок та Суперкубок УЄФА, кращого кандидата для весняного чемпіонського спринту знайти просто неможливо. Перший в історії Шахтаря іноземний тренер мав написати дебютну "золоту" історію донеччан у чемпіонаті. Першим кроком фахівця було коригування психології команди.

Скала повністю змінив Шахтар. Йому вдалося пробратися в голови футболістів та прищепити їм нову ментальність. Невіо – чудовий тактик, який навчив нашу команду грати у розумний футбол, – згадував Анатолій Тимощук.

Утім, початок для італійця був не надто вдалим. Враження від яскравої помсти Ворсклі зіпсувала нічия з Кривбасом (0:0). Домашня перемога над Карпатами (3:0) та мінімальний тріумф у донецькому дербі вирівняли ситуацію в таблиці, протистояння з Арсеналом (2:0) труднощі не принесло.

До завершення чемпіонату – 8 турів, фінішна пряма, кожна помилка на якій може стати фатальною. Шахтар двічі поспіль втратив очки – 1:1 в Харкові з Металістом та сенсаційна суха домашня нічия із запорізьким Металургом. Невже "гірники" знову не дорахуються декількох пунктів та пропустять Динамо вперед? Ще одне спотикання – і чемпіонським надіям кінець.

21-й тур, Сімферополь. Шахтар вирвав перемогу лише наприкінці матчу, героєм став Сергій Попов. Металург з Маріуполя в Донецьку не пручався – впевнені 2:0, а Динамо не змогло зламати захист Таврії – 0:0. Чемпіонська інтрига наростала. На валідольну перемогу над Дніпром завдяки голу Тимощука Динамо відповіло виїзним розгромом Маріуполя (6:0).

До завершення чемпіонату – 3 тури. В Олександрії "гірники" перемогли 2:1, Динамо мінімально здолало Дніпро. Доля чемпіонства вирішувалася у передостанньому турі – в очній битві.

Нічия в Донецьку – і Динамо для "золота" в останньому турі вистачило б не програти. Трибуни стадіону, який вміщає 32 тисячі глядачів, були заповнені так, що яблуку ніде впасти. Вся футбольна Україна прикипіла до екранів телевізорів, в усіх автомобілях з радіо лунала звукова трансляція матчу. Чи зможе Шахтар довести, що заслуговує на чемпіонство? "Гірники" змогли.

Підопічні Невіо Скали домінували на полі та перекрили всі сильні сторони суперника. Перевагу Шахтаря довела і фортуна, яка завжди на стороні сильніших: автоголи Федорова та Гавранчіча наприкінці кожного з таймів дозволили Шахтарю обігнати конкурента в турнірній таблиці на 1 очко перед останнім туром чемпіонату!

11 червня 2002 року. До втілення мрії донеччанам залишилося зробити лише один крок – обіграти ужгородське Закарпаття. Розгром у першому турі жодних гарантій на перемогу не давав – коли ворота захищає вся команда, зламати захист не завжди вдається навіть Шахтарю. Перед цим Шахтар здолав Динамо у фіналі Кубка України, до "золотого дубля" рукою сягнути.

Після першого тайму на табло 0:0. Вболівальники "гірників" почали нервувати. Та Шахтар заслужив на омріяне чемпіонство та заспокоїв своїх прихильників на старті другого тайму.

Зубов декількох накручує захисників та віддає на Тимощука. Той підіймає голову, бачить Бєліка, який біжить на ближню штангу, та робить потужний простріл просто йому на ногу. Форвард не схибив. Легкий дотик – і м'яч влетів у ближній кут воріт.

Втримати перемогу труднощів не склало, клас гравців Шахтаря не дозволив ужгородцям створити бодай якоїсь небезпеки біля воріт Ковалевскі.

Фінальний свисток – і футболістів Шахтаря та прихильників команди по всій Україні накрила ейфорія. "Гірники" у драматичній боротьбі з Динамо завдяки перевазі в 1 очко здобули перемогу в чемпіонаті України!