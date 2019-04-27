Сезон 2019/20 в Україні розпочнеться 20 липня – став відомий проект календаря

Українська Прем'єр-ліга спільно з клубами у ці дні обговорює проект календаря на наступний сезон.

Став відомий попередній календар на сезон 2019/20. Офіційно футбольний сезон в Україні розпочнеться 20 липня поєдинком за Суперкубок, інформує Footboom.

УПЛ може запровадити матчі плей-офф за Лігу Європи

Трофей розіграють чемпіон та володар Кубка України. Якщо Шахтар завоює обидва трофеї (що є доволі ймовірним), то в такому разі "гірники" зіграють проти срібного призера чемпіонату.

Перший тур УПЛ запланований на 21 липня, а завершать футбольний 2019-й рік 7 грудня, коли буде зіграний 18-й тур. Відновиться сезон 22 лютого, а завершиться 24 травня. Після цього на 28 та 31 травня заплановані матчі плей-офф. Фінал Кубка України 2019/20 планують провести 13 травня.

Відзначимо, що даний календар ще повинен бути затверджений УПЛ спільно з клубами.

"Динамо розчарувало більше, ніж Шахтар". Зашморг для Мораєса, непереконливий Де Пена, або Чому УПЛ себе вичерпала