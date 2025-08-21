Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі на матч проти команди легендарного Жозе Моурінью. Поєдинок вийшов безгольовим, хоча напруга на полі була відчутною. На 69-й хвилині Бенфіка залишилась у меншості – центрхав Флорентіну, який напередодні святкував 26-річчя, примудрився за дві хвилини отримати дві жовті картки.

Трубін визнаний Sofascore найкращим гравцем матчу Фенербахче – Бенфіка

Найнебезпечніший момент стався на 81-й хвилині. Таліска потужно пробив здалеку – м’яч влучив у поперечину після того, як Трубін не зміг надійно зафіксувати його в руках. На добиванні першим опинився Ен-Несірі та навіть пробив голкіпера, однак Бенфіку врятував офсайд. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, а український воротар може занести собі в актив 6 сейвів.

Бенфіка у меншості втримала нічию з Фенербахче – Трубін привіз гол, але завершив без пропущених у п'ятій грі поспіль