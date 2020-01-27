Сейви Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Ов'єдо – 1:1

Ов'єдо Луніна врятував нічию в матчі 25-го туру Сегунди проти Жирони за безпосередньої допомоги українця. Дивіться відео голів та огляд матчу Жирона – Ов'єдо.

Іспанія. Сегунда 2019/20. 25-й тур

Жирона – Ов'єдо – 1:1

Голи: Стуані, 54 – Техера, 67

Жирона володіла ініціативою та мала кілька непоганих нагод, проте нападники не могли пробити Луніна, який класно діяв у рамці. Українець не зміг врятувати лише одного разу, коли Стуані ударом головою пробив без шансів для голкіпера. Ов'єдо зумів відігратись завдяки потужному удару Техери з лінії штрафного, та втримав нічию проти фаворита.

Жирона – Ов'єдо: надійний Лунін не раз врятував астурійців, став одним з найкращих у матчі та відсвяткував виїзну нічию

Таким чином, Ов'єдо набрав 25 очок і піднявся на 19 місце, а Жирона з 25 пунктами в активі опинилася на восьмій сходинці.