Гарет Саутгейт залишив хавбеків Астон Вілли та Манчестер Сіті в запасі, але випустив упродовж гри, коли Англії потрібно було збільшити тиск, щоб вирвати перемогу.

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Гріліш та Фоден не змогли вразити ефективністю, але відзначилися ефектністю. У одному з епізодів Джек класно пробив по воротах, а Філ після сейву Шмейхеля технічно приборкав м'яч.

Нагадаємо, збірна Англії в рамках другого півфіналу Євро-2020 обіграла Данію завдяки сумнівному пенальті за фол проти Стерлінга в овертаймі. У вирішальному матчі турніру "Три леви" зіграють проти Італії.

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