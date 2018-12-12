"Сейв сезону", – Клопп емоційно прокоментував сейв Аліссона в матчі з Наполі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не пошкодував компліментів для голкіпера Аліссона Бекера після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:0).

"Він здійснив сейв сезону. Я не знаю, як у нього це вийшло. Дякувати Богу, у нас є Аліссон. Якби я знав, що він на таке здатен, віддав би Ромі подвійну суму (Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро – прим. Футбол 24)... Думаю, ніхто не очікував сейву в такій ситуації. Це гол, хіба не так?

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Він зробив багато речей, але те, наскільки він спокійний, каже багато. Але йому досі потрібні гравці навколо, тому йому не треба робити 100 сейвів, як цей.

Було неймовірно те, що хлопці здійснили цього вечора. Вони створили неймовірну атмосферу, в мені досі повно адреналіну, просто неймовірно", – цитує Клоппа Viasport.

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