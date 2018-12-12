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"Сейв сезону", – Клопп емоційно прокоментував сейв Аліссона в матчі з Наполі

10:35 1690 Читать на русском
"Сейв сезону", – Клопп емоційно прокоментував сейв Аліссона в матчі з Наполі
Сейв Аліссона в матчі з Наполі / Sky Sports

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не пошкодував компліментів для голкіпера Аліссона Бекера після матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:0).

"Він здійснив сейв сезону. Я не знаю, як у нього це вийшло. Дякувати Богу, у нас є Аліссон. Якби я знав, що він на таке здатен, віддав би Ромі подвійну суму (Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро – прим. Футбол 24)... Думаю, ніхто не очікував сейву в такій ситуації. Це гол, хіба не так?

Ліверпуль – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Він зробив багато речей, але те, наскільки він спокійний, каже багато. Але йому досі потрібні гравці навколо, тому йому не треба робити 100 сейвів, як цей.

Було неймовірно те, що хлопці здійснили цього вечора. Вони створили неймовірну атмосферу, в мені досі повно адреналіну, просто неймовірно", – цитує Клоппа Viasport.

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Ліга чемпіонів6 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Наполі Наполі Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Аліссон Аліссон Ліверпуль - Наполі
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