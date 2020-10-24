Севілья сенсаційно поступилась Ейбару, Осасуна піднялась у зону Ліги чемпіонів
В рамках 7-го туру Прімери Ейбар мінімально переграв Севілью, а Осасуна завдяки пенальті перемогла Атлетік. Рахунок та звіт матчі читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 7-й тур
Севілья – Ейбар – 0:1
Гол: Кіке, 41
Осасуна – Атлетік – 1:0
Гол: Гарсія, 81 (пен)
Севілья у рідних стінах приймала Ейбар. Під завісу першого тайму гостям вдалось відкрити рахунок. Це Кіке увірвався до штрафного майданчика, вийшов віч-на-віч із голкіпером та потужно вистрілив під поперечину. Друга половина зустрічі була дуже нудною – "зброярі" оборонялись, намагаючись втримати перевагу, а Севілья мляво атакувала, сильно не ризикуючи. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімально перемогу Ейбара – 0:1.
Реал розбив Барселону на очах Луніна – Зідан висміює свою відставку, легенди стирають з пам'яті Шахтар
У ще нуднішому матчі Атлетік на виїзді зустрічався із Осасуною. Гольова засуха тривала аж до 81-ї хвилини, коли памплонці заробили одинадцятиметровий. Його реалізував Рубен Гарсія – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. Цей гол став першим і останнім у зустрічі.