Чемпіонат Іспанії 2020/21, 7-й тур

Севілья – Ейбар – 0:1

Гол: Кіке, 41

Осасуна – Атлетік – 1:0

Гол: Гарсія, 81 (пен)

Севілья у рідних стінах приймала Ейбар. Під завісу першого тайму гостям вдалось відкрити рахунок. Це Кіке увірвався до штрафного майданчика, вийшов віч-на-віч із голкіпером та потужно вистрілив під поперечину. Друга половина зустрічі була дуже нудною – "зброярі" оборонялись, намагаючись втримати перевагу, а Севілья мляво атакувала, сильно не ризикуючи. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімально перемогу Ейбара – 0:1.

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У ще нуднішому матчі Атлетік на виїзді зустрічався із Осасуною. Гольова засуха тривала аж до 81-ї хвилини, коли памплонці заробили одинадцятиметровий. Його реалізував Рубен Гарсія – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару. Цей гол став першим і останнім у зустрічі.

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