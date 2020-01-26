Севілья зробила пропозицію Мілану щодо трансферу Сусо – "россонері" озвучили свої умови

Півзахисник Мілана Сусо може продовжити кар'єру на батьківщині, де у його послугах зацікавлена Севілья.

Іспанський клуб зробив пропозицію Мілану щодо оренди Сусо до закінчення поточного сезону з обов'язковим викупом за 15 млн євро, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері. Боси "россонері" хочуть продати іспанця, але планують отримати за нього не менше 25 млн євро.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про інтерес до Сусо з боку Роми. "Вовки" були готові обміняти свого вінгера Дженгіза Ундера на гравця Мілана, але клуби поки що не домовилися.

До слова, у поточному сезоні Сусо зіграв 16 матчів у Серії А і забив 1 гол.

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