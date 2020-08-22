Севілья знайшла заміну Банезі в невдахи фіналу Ліги Європи

Відхід Евера Банеги із Севільї може пройти для андалусійців безболісно – клуб уже підготував цікавий варіант заміни.

Севілья розраховує підписати Жоау Маріу на заміну Еверу Банезі, повідомляє Football-Italia з посиланням на Sportitalia.

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Зазначається, що чинному переможцю Ліги Європи доведеться витримати конкуренцію з Валенсією. Раніше Маріу зізнавався, що хотів би спробувати свої сили в Іспанії, а Інтер зацікавлений у продажу гравця.

До слова, сезон 2019/20 португалець провів у складі московського Локомотиву, відігравши 22 поєдинки та записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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