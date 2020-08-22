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Севілья знайшла заміну Банезі в невдахи фіналу Ліги Європи

21:10 - Читать на русском
Севілья знайшла заміну Банезі в невдахи фіналу Ліги Європи
Жоау Маріу / Sky Sports

Відхід Евера Банеги із Севільї може пройти для андалусійців безболісно – клуб уже підготував цікавий варіант заміни.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

Севілья розраховує підписати Жоау Маріу на заміну Еверу Банезі, повідомляє Football-Italia з посиланням на Sportitalia.

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Зазначається, що чинному переможцю Ліги Європи доведеться витримати конкуренцію з Валенсією. Раніше Маріу зізнавався, що хотів би спробувати свої сили в Іспанії, а Інтер зацікавлений у продажу гравця.

До слова, сезон 2019/20 португалець провів у складі московського Локомотиву, відігравши 22 поєдинки та записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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Севілья - Інтер Інтер Інтер Локомотив Москва Локомотив Москва Іспанія Трансфери Жоау Жоау Маріу Валенсія Валенсія
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