Севілья – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков в основі
1 травня 20:48 - Читать на русском
Севілья в рамках 33-го туру Ла Ліги приймає Жирону. Стартові склади та інформація шодо онлайн-трансляції поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Хуанпе 23’
Таті Кастельянос 55’
23’ Хуанпе
55’ Таті Кастельянос
Матч 33-го туру іспанської Прімери між Севільєю та Жироною пройде на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
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Віктор Циганков потрапив у основий склад Жирони. Українець виходить в основі каталонців вже у 11-му турі поспіль.
Стартові склади
Севілья:
Жирона:
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