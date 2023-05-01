Севілья в рамках 33-го туру Ла Ліги приймає Жирону. Стартові склади та інформація шодо онлайн-трансляції поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Севілья – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков в основі

Матч 33-го туру іспанської Прімери між Севільєю та Жироною пройде на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.

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Віктор Циганков потрапив у основий склад Жирони. Українець виходить в основі каталонців вже у 11-му турі поспіль.

Стартові склади

Севілья:

Жирона: