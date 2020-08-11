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ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги Європи

11 серпня 23:53 - Читать на русском
Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги Європи
Вулверхемптон – Севілья: рахунок і огляд матчу 11 серпня 2020

Севілья перемогла Вулверхемптон (1:0) у 1/4 фіналу Ліги Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 
Лукас Окампос 88’
88’ Лукас Окампос

Матч і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Севілья стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок 1/4 фіналу проходив у німецькому Кельні паралельно з матчем Шахтар – Базель. Переможець протистояння у півфіналі Ліги Європи потрапляв на Манчестер Юнайтед, який здолав Копенгаген.

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Вже на 13-й хвилині Вулверхемптон втратив розкішний шанс забити. Адама Траоре заробив пенальті, але Рауль Хіменес не зміг переграти голкіпкера. Боно без особливих проблем парирував удар майже по центру воріт. Це був найреальніший момент у першому таймі на дві команди. Севілья більше контролювала м'яч, частіше била по воротах та здійснила втричі більше передач. Втім, ближчим до гола були саме "вовки", але рахунок на табло не змінився. 0:0 за підсумками перших 45 хвилин.

Другий тайм проходив у схожому ключі. Здавалося, екстра-тайму не уникнути, але на 88-й Окампос ударом головою після передачі Банеги розмочив рахунок. 1:0 – у півфіналі Севілья зіграє з Манчестер Юнайтед.

Визначились півфінальні пари Ліги Європи 2019/20

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Ліга Європи Севілья Севілья Головне Вулверхемптон Вулверхемптон Вулверхемптон - Севілья
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