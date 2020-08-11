Севілья здолала Вулверхемптон завдяки голу на останніх хвилинах та вийшла у півфінал Ліги Європи

Матч і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Севілья стартував о 22:00 за Києвом. Поєдинок 1/4 фіналу проходив у німецькому Кельні паралельно з матчем Шахтар – Базель. Переможець протистояння у півфіналі Ліги Європи потрапляв на Манчестер Юнайтед, який здолав Копенгаген.

Шахтар розгромив Базель і вийшов у півфінал Ліги Європи – бразильці забили чотири голи

Вже на 13-й хвилині Вулверхемптон втратив розкішний шанс забити. Адама Траоре заробив пенальті, але Рауль Хіменес не зміг переграти голкіпкера. Боно без особливих проблем парирував удар майже по центру воріт. Це був найреальніший момент у першому таймі на дві команди. Севілья більше контролювала м'яч, частіше била по воротах та здійснила втричі більше передач. Втім, ближчим до гола були саме "вовки", але рахунок на табло не змінився. 0:0 за підсумками перших 45 хвилин.

Другий тайм проходив у схожому ключі. Здавалося, екстра-тайму не уникнути, але на 88-й Окампос ударом головою після передачі Банеги розмочив рахунок. 1:0 – у півфіналі Севілья зіграє з Манчестер Юнайтед.

Визначились півфінальні пари Ліги Європи 2019/20