Севілья здійснила 7-й трансфер у це міжсезоння, підписавши Олівера Торреса

Італія — 16:31 2205
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А
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Касільяс не гратиме за Порту у наступному сезоні – голкіпер отримав керівну посадуПортугалія — 14:05 398
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити братаОвертайм — 13:00 4281
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Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах орендиТуреччина — 10:08 869
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Українці феєрили голами у динамівському дербі в Білорусі – Білоног був результативнішим за НойкаСвіт — 14 лип 972