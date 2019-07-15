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Севілья здійснила 7-й трансфер у це міжсезоння, підписавши Олівера Торреса

16:04 430 Читать на русском
Севілья здійснила 7-й трансфер у це міжсезоння, підписавши Олівера Торреса
Олівер Торрес (у центрі) / Севілья

Олівер Торрес офіційно перейшов з Порту в Севілью.

Іспанська Севілья на офіційному сайті оголосила про трансфер Олівера Торреса з Порту, контракт розрахований на 5 років, сума трансферу не розголошується.

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До слова, у минулому сезоні Торрес провів за Порту 39 поєдинків в усіх турнірах, де опорний півзахисник забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, цього літа Севілья вже здійснила 7 трансферів. Крім Торреса іспанський клуб підписав Лукаса Окампоса, Люка де Йонга, Жюля Кунде, Дієго Карлоса, Серхіо Регілона та Фернандо.

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Трансфери Севілья Севілья Порту Порту Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Олівер Торрес Олівер Торрес
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