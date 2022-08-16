Севілья завершує трансфер таланта Баварії
20:34 - Читать на русском
Захисник Баварії Тонгі Н'янзу найближчим часом може приєднатись до Севільї.
Севілья та Баварія домовились щодо трансферу Н'янзу в іспанський клуб, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Перехід обійдеться в 20 млн євро, в угоду буде включена опція зворотного викупу. Контракт розрахований до 2027 року.
Додамо, що французький центрбек зіграв у 22 поєдинках минулого сезону за Баварію в усіх змаганнях, в яких відзначився голом та асистом.
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