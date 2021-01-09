Реал Сосьєдад у матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії на виїзді поступився Севільї. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Черговий тур чемпіонату Іспанії у суботу відкривала надпринципова дуель сусідів по турнірній таблиці – Севільї та Реал Сосьєдада. Нервіонці у разі успіху могли зрівнятись з суперником за очками, не відпускаючи конкурентів у відрив, в той час як "біло-голубі" завдяки перемозі закріпилися б на третій сходинці Прімери.

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Господарі вийшли вперед вже на самому початку матчу: Алехандро Реміро вибіг на зустріч Фернандо Режесу і намагався завадити голу, однак сфера відскочила до Юссефа Ен-Несірі і йому залишалось лише підставити ногу. У наступній атаці Дієго Карлос, намагаючись завадити супернику, красиво зрізав у власні ворота і зрівняв рахунок.

"Червоно-білі" не збавляли обертів і згодом забили знову: невгамовний Ен-Несірі буквально прорвався крізь частокіл ніг оборонців Сосьєдада і влучно пробив повз голкіпера. На 15-й хвилині рахунок у матчі вже був нічийним: статус-кво відновив Александр Ісак вдало замкнувши подачу з кутового.

Одразу по перерві Ен-Несірі оформив хет-трик: після прострілу з правого флангу від Лукаса Окампоса марокканець дезорієнтував голкіпера і у боротьбі з захисником вже у падінні поцілив у ближній кут воріт.

Перемога дозволила Севільї набрати 30 очок – команда Хулена Лопетегі залишилась шостою, зрівнявшись за очками з Реал Сосьєдадом і впритул наблизилась до Барселони, яка йде четвертою. Однак, у севільців є ще дві гри в запасі.

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