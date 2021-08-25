Нервіонці оформили перехід досвідченого хавбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ділейні поставив підпис під 4-річним контрактом із Севільєю. Борусія Д отримала за данця орієнтовно 6 млн євро. Ділейні став 8-м літнім трансфером "червоно-білих". Більше Севілья заплатила тільки за нападника Міра (16 млн) і оборонця Монтіеля (11 млн).

До слова, в нинішньому сезоні Томас Ділейні встиг провести 2 матчі в усіх турнірах.

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