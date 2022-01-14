Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер 29-річного вінгера "драконів" Хесуса Корони. Контракт розрахований до 2025-го.

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За неофіційними даними, сума переходу склала 3 млн євро. Порту довелося відпускати мексиканця за копійки, оскільки влітку він ставав вільним агентом. Раніше "дракони" відпустили хавбека Сержіу Олівейру в Рому.

Додамо, що в минулому сезоні Корона провів 48 матчів, в яких забив 3 голи і віддав аж 13 асистів. У нинішній кампанії статистика гравця сильно просіла – всього одна результативна передача у 17 поєдинках.

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