Севілья втрутилась у боротьбу за Бакайоко – його також веде ПСЖ

Півзахисник Монако Тьємуе Бакайоко, права на якого належать лондонському Челсі, потрапив до сфери зацікавлень іспанської Севільї.

Нервіонці проявляють інтерес до 25-річного центрхава, повідомляє France Football.

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Севілья вже готує пропозицію для Бакайоко. У боротьбі за півзахисника іспанському клубу доведеться конкурувати з ПСЖ. Француз, який не зміг закріпитися в Челсі, входить у шорт-лист літніх трансферів парижан. Бакайоко має чинний до 2022 року контракт із "синіми", але навряд ще зіграє на Стемфорд Брідж.

У нинішньому сезоні Тьємуе Бакайоко провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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