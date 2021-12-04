Чемпіонат Іспанії 2021/22, 16-й тур

Севілья – Вільяреал – 1:0

Голи: Окампос, 16

Атлетіко – Мальорка – початок о 19:30

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч на Рамон Санчес Пісхуан між Севільєю та Вільяреалом. Андалусійці швидко вийшли вперед: на 16-й хвилині Акунья перехопив м'яч на лівому фланзі, увійшов у штрафний та подав на дальню стійку – Окампос же замкнув. 1:0. Вже за чотири хвилини левантійці могли зрівняти рахунок внаслідок прострілу Піно вздовж лінії воротарського, однак Алькасер трішечки не встиг до м'яча.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Севільї. В другому ж таймі більше моментів створив Вільяреал, але гостям постійно не вистачало якоїсь миті чи сантиметрів для взяття воріт. На жаль для Унаї Емері, відігратись "жовтій субмарині" не вдалося. Нервіонці святкують перемогу, набирають 31 очко й підіймаються на другу позицію в Ла Лізі.

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