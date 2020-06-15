Севілья втримала нічию з Леванте на виїзді: 29-й тур Ла Ліги, понеділок

В рамках прем'єрного поєдинку 29-го туру чемпіонату Іспанії Леванте відібрав очки у Севільї (1:1).

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 29-й тур

Леванте – Севілья – 1:1

Голи: Дієго Карлос, 88 (автогол) – де Йонг, 46

Бетіс – Гранада – початок о 23:00

Черговий тур іспанської Прімери відкривав поєдинок у Валенсії, де місцевий Леванте приймав Севілью. "Жаби" могли відкрити рахунок вже на 3-й хвилині зустрічі, коли Коке вирвався на кут воротарського й пробив під ближню стійку – Вацлік врятував. Андалусійці огризнулися подачею Ель-Хаддаді, яка несподівано влучила у поперечку, та дальнім ударом де Йонга по центру. Вашій увазі було продемонстровано звіт по всіх моментах першого тайму.

Другий стартував з голу Севільї вже на 30-й секунді – Ель-Хаддаді прострілив з лівого флангу на дальню стійку, а де Йонг замкнув. Леванте відповів... нічим. Севілья відповідала взаємністю. Тиша тривала до 80-х хвилин, коли команди розмінялися моментами: Кунде вистрілив метрів з 35-ти повз ліву дев'ятку, а Ернані пробив у порожні ворота з гострого кута – Кунде врятував! Зрештою, більш активні господарі відігралися на 88-й після простріла Мірамона, який Вацлік відбив прямо в Дієго Карлоса; від нього м'яч влетів у ворота – 1:1. Майораль на 90-й хвилині міг і перемогу вирвати для Леванте, однак його постріл з лівого кута дістав Вацлік. Нічия у Валенсії.

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