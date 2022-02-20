Чемпіонат Іспанії 2021/22, 25-й тур

Еспаньйол – Севілья – 1:1

Голи: Дардер, 50 – Мір, 36

Вилучення: Кунде, 76 (Севілья)

Бетіс – Мальорка – початок о 19:30

Атлетік – Реал Сосьєдад – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Барселоні між Еспаньйолом та Севільєю. Андалусійці внаслідок вчорашньої звитяги Реала відстали від першого місця на 7 очок, тож їх влаштовувала тільки перемога – і вона здавалася цілком вірогідною, адже безвиграшна серія каталонців тривала вже 5 матчів. Всі очікували тріумфу "рохібланкос".

Статус фаворита гості підтвердили в середині першого тайму завдяки ефектній закидушці з лівого краю штрафного у виконанні Папу Гомеса. Мір замкнув – 1:0. Втім, розвинути успіх до перерви не вдалося, а через 5 хвилин після неї Еспаньйол зрівняв рахунок! Гол забив Дардер, який розігнав атаку й завершив її ударом головою метрів з шести (асист у виконанні Жіла). 1:1.

Севільї ніяк не вдавалалося створити якісний момент, а на 76-й хвилині андалусійці ще й у меншості залишились. Пуадо прихопив Кунде за футболку, Жюль рознервувався й легенько попрацював руками по животу Хаві, а той картинно впав у нокаут. Арбітр без вагань показав червону картку для Кунде, хоча рішення виглядало сумнівним. Явної відмашки не було.

Гості могли вирвати перемогу в компенсований час, але Ен-Несірі не змів переграти Дієго Лопеса при виході віч-на-віч (а лайнсмен потім ще й офсайд свиснув). У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.

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