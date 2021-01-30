В рамках суботньої програми 21-го туру Ла Ліги було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 21-й тур

Ейбар – Севілья – 0:2

Голи: Окампос, 28 (пен), Хордан, 56

Валенсія – Ельче – 1:0

Гол: Васс, 22

Нереалізований пенальті: Солер, 35 (Валенсія)

Вільяреал – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Парехо, 3 – Ісак, 90+3

Програму вікенду в іспанській Прімері відкривав поєдинок Ейбар – Севілья. У середині тайму Арбілья грубо сфолив у штрафному майданчику, за що рефері призначив одинадцятиметровий у ворота "зброярів". Його без особливих проблем реалізував Окампос – голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару.

Куман тисне на Барселону з метою підписання Гарсії – нідерландець зневірився у чемпіоні світу

Після перерви Хордан замкнув простріл Відаля у карний майданчик, збільшивши перевагу гостей. Господарі намагались нав'язувати боротьбу і навіть створили кілька небезпечних моментів, однак відквитати хоча б один гол так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Севільї – 0:2.

Валенсія у рідних стінах приймала Ельче. На 22-й хвилині господарі вийшли уперед завдяки голу Васса. Трохи згодом, на 34-й, вони отримали шанс збільшити перевагу завдяки пенальті, однак його не зумів реалізувати Солер – врятував голкіпер.

У другому таймі гості відчайдушно атакували, намагаючись зрівняти рахунок, але захист впорався і ворота "кажанів" у цьому матчі залишились "неприступною фортецею". Валенсія святкує мінімальну перемогу.

Реал Сосьєдад на виїзді зустрічався із Вільяреалом. Вже на 3-й хвилині "жовта субмарина" вирвалась уперед. Це Парехо з дальньої дистанції шедеврально вистрілив під поперечину – у голкіпера не було жодного шансу потягнути його удар. Одразу після цього гості захопили контроль над м'ячем, але до кінця тайму так нічого і не створили.

У другій половині зустрічі господарі продовжили грати від оборони та не ризикували втратити крихку рівновагу. Гравці Реала Сосьєдад намагались знайти прогалину у захисті суперника і наприкінці матчу їм це таки вдалось. Вже у компенсований час, після сумбуру у штрафному майданчику, м'яч підхопив Ісак, який без зайвих роздумів пробив у праву дев'ятку – 1:1. Бойова нічия.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ