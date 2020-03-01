Атлетік мінімально здолав Вільяреал, Севілья вдома вирвала перемогу в Осасуни: 26-й тур Ла Ліги, неділя

Атлетік вдома переміг Вільяреал, Осасуна на виїзді поступилась Севільї. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 26-тур

Севілья – Осасуна – 3:2

Голи: Ен-Несірі, 13, 90+3, Окампос, 45+1 – Умп'єррес, 64, Торрес, 73 (пенальті)

Вилучення: Ерерра, 54 (О)

Атлетік – Вільяреал – 1:0

Голи: Р. Гарсія, 56 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Вільямс, 66 (А.)

Еспаньйол – Атлетіко – початок о 17:00

Мальорка – Хетафе – початок о 19:30

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Недільний ігровий день розпочав поєдинок Севілья – Осасуна. Господарям вдалось забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку вже в першій половині зустрічі. На 13-й хвилині Ен-Несірі вийшов віч-на-віч із воротарем і легко переграв його, спрямувавши м'яч у правий нижній кут. Під завісу тайму Окампос головою замкнув простріл з кутового – 2:0.

Нервіонці продовжували тиснути, а на 54-й гості ще й залишились у меншості – голкіпер необачно зіграв рукою поза межами штрафного майданчика. Але це не зламало дух гравців Осасуни. На 64-й Торрес зі штрафного удару навісив у карний майданчик, а Умп'єррес замкнув головою. Трохи згодом, арбітр призначив пенальті, яке реалізував той же Торрес, зрівнявши рахунок у матчі. Але на 90+3 Ен-Несірі своєчасно опинився у штрафному на добиванні, і не змарнував момент, принісши перемогу своїй команді. Завдяки цій перемозі Севілья піднялась на 3-ю сходинку першості із 46-ма пунктами, натомість Осасуна із 31-м очком посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці.

Атлетік зустрічався із Вільяреалом. Початок матчу нічим цікавим глядачам не запам'ятався. Команди вели гру із перемінним успіхом, але забити не вдалось жодній.

Господарям вдалось вийти вперед аж на 56-й хвилині. Вільямс заробив пенальті, а Гарсія його реалізував, легко перегравши воротаря. Трохи згодом Мартінес заробив ще один пенальті, але той же Вільямс не зміг його реалізувати. Гравці Вільяреала намагались відігратись, проте захист суперника діяв на відмінно. Завдяки цій перемозі Атлетік із 34-ма очками посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Вільяреал залишився на 8-й із 38-ма пунктами.

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