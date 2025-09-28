У рамках недільної програми 7-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 7-й тур

Райо Вальєкано – Севілья – 0:1

Гол: Адамс, 87

Ельче – Сельта – початок о 17:15

Барселона – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Осасуна – початок о 22:00

Райо Вальєкано приймав Севілью, маючи 5-матчеву безвиграшну серію за плечима. Мадридці налаштувались перемогти за будь-яку ціну, домінуючи протягом 90 хвилині та майже нічого не дозволивши андалусійцям. Господарі провели 16 ударів, награвши на 1,45 очікуваних голів – тоді як гості до 87-ї хвилини мали 3 удари на 0,26 xG.

Гості мали зазнати розгрому, однак із цим не погоджувався голкіпер Влаходімос. Грек виконав 5 ефектних сейвів – один з них навіть виявився подвійним. Там, де і Одіссеас був безсилим, рятували захисники.

Рахунок 0:0 за чотири хвилини до кінця основного часу виглядав знущанням над Райо, однак на цьому страждання "блискавок" не завершились. На 87-й Севілья примудрилася забити гол першим же влучанням у площину – це був другий постріл нервіонців, який не заблокували. Героєм виявився Акор Адамс, який через 18 хвилин після появи на полі замкнув простріл Кармони. 0:1!

Цей гол виявився єдиним у зустрічі. Севілья набрала 10 очок і піднялась у топ-8, тоді як Райо Вальєкано залишився шістнадцятим. В активі мадридців тільки 5 залікових балів при 6-матчевій безвиграшній серії.

