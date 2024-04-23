Перший тайм минув без голів, хоча Мальорка мала супермомент на 28-й хвилині. Мурікі вже відіграв Нюланда, але 38-річний Рамос прилетів героїчно підстрахувати кіпера на лінії.

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У другій половині Севілья забрала своє завдяки вдалій грі Ен-Несірі. Півфіналіст ЧС-2022 вкотре підтвердив статус "короля повітря", замкнувши високу подачу Сусо. На 75-й Юссеф асистував Ісааку, якому допоміг рикошет. Мальорка надто пізно задумалася про камбек. Вусань Пратс відквитав один гол на останніх секундах компенсованого часу.

2:1 – Севілья здобула третю перемогу поспіль і фактично може більше не боятися вильоту. Натомість у Мальорки залишаються 6 очок запасу над небезпечною зоною. Останнім місяць для острів'ян взагалі складається жахливо – поразка у фіналі Кубка Іспанії, всього одне очко у трьох турах чемпіонату.

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