Севілья та Борусія Д полюють на 21-річного хавбека Марселя

Півзахисник Марселя Максім Лопес зацікавив європейські гранди.

21-річним французьким футболістом цікавляться дортмундська Борусія та іспанська Севілья, інформує DMQ eldesmarque.

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Зазначається, що Марсель не хоче продавати юного таланта менше ніж за 25 мільйонів євро.

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До слова, у поточному сезоні Максім Лопес провів за французький клуб 34 матчі в усіх турнірах, де забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.