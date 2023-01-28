В рамках суботньої програми дня в 19-му турі Ла Лізі провели матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 19-й тур

Севілья – Ельче – 3:0

Голи: Ен-Несірі, 29, 45+3, Акунья, 43

Вилучення: Бігас, 41 (Ельче)

Кадіс – Мальорка – 2:0

Голи: Бонгонда, 10, Алес, 38 (пен)

Хетафе – Бетіс – початок о 22:00

Севілья у минулому турі нарешті покинула зону вильоту – і повертатись туди андалусійці точно не бажали. В домашньому поєдинку проти Ельче "рохібланкос" влаштовувала тільки перемога. Благо, суперник не виграв жодного матчу в поточному розіграші Ла Ліги.

Сенсаційний трансфер Луніна: партнер Циганкова закрив останню лазівку – авторитетний інсайдер дивується

Підопічні Хорхе Сампаолі зробили все, як слід, влаштувавши розгром ще до перерви – 3:0. Ен-Несірі зробив дубль, ставши найкращим бомбардиром Прімери у 2023 році (у форварда збірної Марокко вже 6 голів). Акунья ж оформив гол+пас – і це перший гол+пас чемпіона світу за 99 матчів у складі Севільї.

Наприкінці першого тайму гості ще й меншості залишились, тож шансів на якийсь камбек у них не було. За весь матч вони провели всього 6 ударів. Втім, Севілья по перерві не стала влаштовувати різанину. Фінальний свисток зафіксував тріумф "рохібланкос" з рахунком 3:0! Нервіонці відірвались від зони вильоту на 4 очки.

Кадіс приймав Мальорку. Господарі у випадку перемоги покинули б зону вильоту, а от гості могли навіть за зону єврокубків зачепитись. Мотивація андалусійців спрацювала краще – в першому таймі вони провели аж 7 ударів, майже нічого не дозволивши біля власних воріт. Це вилилось у гол вже на 10-й хвилині (відзначився Бонгонда) та пенальті, який на 38-й хвилині реалізував Алекс Фернандес.

В другому таймі балеарці дещо додали в активності, але відіграти бодай один м'яч їм не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Кадіса з рахунком 2:0. "Жовта субмарина" покинула зону вильоту, піднявшись на 15 позицію в турнірній таблиці.

Циганков, Гвардіола, Смалійчук, Жирона: трансфер у скромний середняк Ла Ліги – це добре чи погано?