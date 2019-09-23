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Севілья – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Севілья – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Севілья – Реал – 0:1 – відео голів та огляд матчу / ФК Реал Мадрид

Реал переграв Севілью у грі 5 туру іспанської Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Севілья – Реал.

 
Карім Бензема 64’
64’ Карім Бензема

Реал та Севілья зустрілись у центральному матчі 5 туру Ла Ліги. Хулен Лопетегі мав чудову нагоду помститись своїй колишній команді за раннє звільнення, а "вершкові" мали реабілітуватись після ганебного розгрому від ПСЖ. Більше того, у "бланкос" був шанс відірватись від Барселони у турнірній таблиці.

Реал здобув мінімальну перемогу над Севільєю та вийшов на друге місце в Ла Лізі

Перший тайм запам'ятався великою кількістю кутових, а по-справжньому небезпечний момент був лише в Едена Азара, але блискуче зіграв Томаш Вацлік. По перерві команди почали створювати більше небезпечних моментів, але вдача посміхнулась мадридцям. Після подачі з флангу Карім Бензема вдало пробив головою і приніс перемогу Реалу.

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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Севілья Севілья Севілья - Реал Мадрид
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