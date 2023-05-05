В рамках програми дня у 33-му турі Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 33-й тур

Севілья – Еспаньйол – 3:2

Голи: Хіль, 22, Окампос, 86 (пен), Гуйє, 88 – Рекік, 29 (автогол(,), Пуадо, 43

Атлетік – Бетіс – 0:1

Гол: Вілліан Жозе, 6

Вилучення: Вівіан, 90+3 (Атлетік)

Райо Вальєкано – Вальядолід – 2:1

Голи: Де Томас, 48, Камельйо, 80 – Леон, 84

Севілья реабілітувалася за поразку від Жирони Циганкова, перегравши Еспаньйол у надважливому матчі. Команди забили п'ять голів на двох, причому до 88-ї хвилини на табло горіли 2:2. Вирішальний гол на 88-й хвилині провів Пап Гуйє.

Щоправда, не обійшлося без суддівських скандалів. Перед першим голом була серйозна підозра на фол в атаці з боку Міра, а перед автоголом Рекіка не помітили пасивний офсайд Хоселу – він заважав Каріму й навіть вдарив по нозі.

Андалусійці піднялись на десяту позицію, тримаючись у трьох очках від сьомої позиції – потенційно вона може вивести у єврокубки. Точно така ж кількість залікових балів відділяє каталонців від рятівної 17-ї сходинки. Поки що вони залишаються у зоні вильоту.

Бетіс перервав 3-матчеву безвиграшну серію, здобувши мінімальну перемогу в Більбао. Причому єдиний гол було забито ще на 6-й хвилині. Хоча моментів створили багато – зокрема, команди розмінялись влучанням у поперечку.

Пробитись у ЛЧ "вердібланкос" вже навряд чи вдасться, адже відставання від топ-4 становить 9 очок – зате вдалося захистити місце в зоні ЛЄ. Підопічні Мануеля Пеллегріні відірвалися від Жирони й Атлетіка на п'ять залікових балів.

Райо Вальєкано поки що ніяк не відстане від Бетіса, залишаючись на дистанції в шість пунктів. Це стало можливим завдяки домашній перемозі над Вальядолідом.

Циганков спровокував гол і віддав передгольовий пас – Жирона вирвала перемогу над Мальоркою та зазіхає на єврокубки