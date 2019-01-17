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Севілья програла Атлетіку, але вийшла в наступний раунд Кубка Іспанії

16 січня 23:59 75 Читать на русском
Севілья програла Атлетіку, але вийшла в наступний раунд Кубка Іспанії
Севілья програла Атлетіку, але вийшла в наступний раунд Кубка Іспанії

Закінчився матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Іспанії між Севільєю та Атлетіком. Читайте звіт звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, матч-відповідь (перший матч – 3:1)

Севілья – Атлетік – 0:1

Гол: Гарусета, 77

Атлетіко феєрично вилетів з Кубка Іспанії від Жирони

У першому таймі команди подарували глядачам декілька небезпечних моментів, але конвертувати їх у голи не змогли.

У другому таймі був активнішим Атлетік, якому вже нічого було втрачати, і наприкінці матчі команда з БІльбао вийшла вперед. Втім, для путівки в наступний раунд цього виявилося недостатньо.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Севілья - Атлетік: Середа 16 січня 2019

Севілья
Матч завершено
0 : 1
Атлетік
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Севілья Севілья Іспанія Севілья - Атлетік Атлетік Атлетік
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