Новий контракт аргентинця розрахований до 30 червня 2025 року, інформує офіційний сайт клубу.

Севілья перемогла Ельче, продовживши гонитву за Реалом

Попередній завершувався на рік швидше. На момент кінця угоди Акуньї буде майже 34 роки. У поточному сезоні аргентинець провів 28 матчів, в яких оформив один гол і 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у вересні 2020-го Севілья заплатила лісабонському Спортінгу за латераля 11,25 млн євро. Акунья був основним гравцем збірної Аргентини на переможному Копа Амеріка.

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