Капітан нервіонців продовжив контракт із "червоно-білими", повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона офіційно розпочала чистку – Лапорта дорого продав непотрібного захисника

Хесус Навас уклав із Севільєю угоду на 3 роки. На домашній арені андалусійців відбулася урочиста церемонія з нагоди пролонгації лідера команди. Фланговий виконавець дебютував за Севілью ще в сезоні 2003/04. За цей період, окрім чотирьох сезонів у складі англійського Манчестер Сіті, універсал здобув 2 Кубки Іспанії, 1 Суперкубок країни, 3 кубка Ліги Європи та Суперкубок УЄФА-2006.

У сезоні 2020/21 Хесус Навас провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 6 результативних передач. Навесні він встановив неймовірне досягнення Севільї у чемпіонатах Іспанії.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21