Севілья приєдналась до боротьби за Гомеса – Аталанта хоче позбутись бунтівника якнайшвидше
Скандальний хавбек Аталанти Алехандро Папу Гомес може змінити італійський чемпіонат на іспанський вже зовсім скоро.
Півзахисник Аталанти потрапив на радари Севільї, повідомляє Джанлука Ді Марціо на своєму сайті. В переході Гомеса зацікавлений особисто спортивний директор андалусійців Рамон Мончі.
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Щоправда, Севілья поки що не надсилала жодних запитів щодо трансферу 32-річного хавбека. Аталанта, своєю чергою, хоче продати Папу Гомеса якомога швидше та вже має топ-чергу: Ювентус, ПСЖ, Мілан, Інтер, Рома та інші клуби.
Нагадаємо, Гомес не грає вже понад місяць – у перерві поєдинку Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда аргентинець нібито влаштував заколот проти Гасперіні, а тренер Аталанти цього не пробачив.
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