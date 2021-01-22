Скандальний хавбек Аталанти Алехандро Папу Гомес може змінити італійський чемпіонат на іспанський вже зовсім скоро.

Півзахисник Аталанти потрапив на радари Севільї, повідомляє Джанлука Ді Марціо на своєму сайті. В переході Гомеса зацікавлений особисто спортивний директор андалусійців Рамон Мончі.

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Щоправда, Севілья поки що не надсилала жодних запитів щодо трансферу 32-річного хавбека. Аталанта, своєю чергою, хоче продати Папу Гомеса якомога швидше та вже має топ-чергу: Ювентус, ПСЖ, Мілан, Інтер, Рома та інші клуби.

Нагадаємо, Гомес не грає вже понад місяць – у перерві поєдинку Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда аргентинець нібито влаштував заколот проти Гасперіні, а тренер Аталанти цього не пробачив.

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