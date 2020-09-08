Колишній форвард Севільї Карлос Бакка отримав привітання від свого екс-клубу у вигляді відеонарізки голів у фіналі Ліги Європи 2014/15.

Андалусійці привітали колумбійського нападника із 34-річчям та пригадали його найпам'ятніші голи у фіналі Ліги Європи 2014/15 у своєму твіттері.

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На жаль, для українського вболівальника ці голи були вбивчими, оскільки Бакка відзначився дублем у ворота Дніпра, який вперше у своїй історії дістався до фіналу єврокубка.

Нагадаємо, тоді Севілья мінімально перегала Дніпро у результативному фіналі (3:2). Окрім Бакки, за андалусійців забивав Крихов'як, а у складі дніпрян – Калініч та Ротань.

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