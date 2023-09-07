Серхіо Рамос вперше вийшов на газон Рамон Санчес Пісхуан після свого повернення в рідну Севілью.

"Нервіонці" провели презентацію 4-разового переможця Ліги чемпіонів на домашній арені. Попри невдоволення низки фанатів Севільї підписанням Рамоса, подивитися на свого вихованця прийшли кілька тисяч уболівальників.

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Досвідчений іспанець багато чого бачив протягом своєї футбольної кар'єри, але такий прийом не залишив його байдужим. В одному з епізодів захисник не витримав і пустив сльозу.

Нагадаємо, 37-річний Серхіо Рамос після відходу з ПСЖ мав пропозиції з Туреччини та Саудівської Аравії. Втім, знаменитий захисник вирішив повернутися у рідну Севілью, з якою підписав контракт на один сезон з можливістю продовження ще на рік. Саме із Севільї Рамос влітку 2005-го перебрався у Реал, за який виступав 16 років.

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️ La presentación de Sergio Ramos, titular principal del día. ️ pic.twitter.com/kO58EWr41I — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 6, 2023