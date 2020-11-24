Краснодар приймав Севілью в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Зірка Севільї Іван Ракітіч вже на 4-й хвилині змусив своїх партнерів святкувати взяття воріт, хорвату вдався влучний удар з-за меж штрафного майданчика.

Порятунок Челсі імені Жиру у відеоогляді матчу з Ренном – 1:2

Попри перевагу гостей росіянам вдалось зрівняти рахунок. Коли здавалось, що нічия неминуча, долю матчу перед фінальним свистком вирішив Мунір.

Севілья розташувалась на другій сходинці групи Е, гарантувавши собі вихід у плей-офф. Максимум, на який може розраховувати Краснодар, – це третя сходинка і місце у 1/16 Ліги Європи.

Ліга чемпіонів: Челсі та Севілья здобули валідольні перемоги та стали першими учасниками 1/8 фіналу