Севілья подасть заявку на проведення фіналу Ліги Європи в пам'ять про загиблого рекордсмена турніру

Королівська іспанська футбольна федерація має намір подати заявку на проведення фіналу Ліги Європи в Севільї в пам'ять про Хосе Антоніо Рейєса, який розбився в ДТП.

Директор Севільї Хоакін Капаррос оголосив, що Севілья за підтримки федерації футболу Іспанії подасть заявку на проведення фіналу Ліги Європи 2021 року на своєму домашньому стадіоні, повідомляє Marca.

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Зазначається, якщо андалузький клуб отримає право провести вирішальний матч єврокубку, то він буде присвячений пам'яті Антоніо Рейеса.

Нагадаємо, Рейес розбився в ДТП разом зі своїм двоюрідним братом вранці 1 червня. На момент трагедії футболісту було 35 років. За свою кар'єру він п'ять разів вигравав Лігу Європи: тричі з Севільєю і двічі з Атлетіко. Це рекорд турніру.

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