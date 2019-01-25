Севілья планує придбати Марсьяля після невдачі з Моратою

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може змінити клуб.

Севілья планувала підсилити лінію нападу форвардом Челсі Альваро Моратою, але схоже іспанець перейде у мадридський Атлетіко. Тому андалусійці перекинули свою увагу на нападника Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяля, повідомляє ESPN.

Мората за крок від переходу в Атлетіко

Зауважимо, що Марсьяль ще не продовжив з "червоними дияволами" контракт, який втрачає свою силу влітку поточного року. Наразі сторони ведуть переговори.

Сульшер впевнений, що Де Хеа та Марсьяль залишаться в Манчестер Юнайтед

До слова, у цьому сезоні 23-річний форвард провів за Манчестер Юнайтед 24 матчі в усіх турнірах, де забив 9 голів та віддав 1 результативну передачу.