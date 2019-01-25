toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Севілья планує придбати Марсьяля після невдачі з Моратою

20:04 197 Читать на русском
Севілья планує придбати Марсьяля після невдачі з Моратою
Антоні Марсьяль / Gatty Images

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може змінити клуб.

Севілья планувала підсилити лінію нападу форвардом Челсі Альваро Моратою, але схоже іспанець перейде у мадридський Атлетіко. Тому андалусійці перекинули свою увагу на нападника Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяля, повідомляє ESPN.

Мората за крок від переходу в Атлетіко

Зауважимо, що Марсьяль ще не продовжив з "червоними дияволами" контракт, який втрачає свою силу влітку поточного року. Наразі сторони ведуть переговори.

Сульшер впевнений, що Де Хеа та Марсьяль залишаться в Манчестер Юнайтед

До слова, у цьому сезоні 23-річний форвард провів за Манчестер Юнайтед 24 матчі в усіх турнірах, де забив 9 голів та віддав 1 результативну передачу.

Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Севілья Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
54
хв
Шахтар
09:55
Карабах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук