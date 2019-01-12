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Севілья підсилилась молодим захисником Аякса Вебером

00:50 13 Читать на русском
Севілья підсилилась молодим захисником Аякса Вебером
Максімілан Вебер / Фото ФК Аякс

Захисник Аякса Максімілан Вебер перебереться в чемпіонат Іспанії.

Севілья не збавляє обертів та продовжує підсилюватись новими гравцями.

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Цього разу табір команди поповнив 20-річний захисник Аякса Максімілан Вебер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клуби погодили трансфер за 10,5 млн євро, австрійському гравцю залишилось пройти медобстеження та поставити підпис під контрактом.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Вебер провів 9 матчів.

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Теги
Іспанія Севілья Севілья Аякс Аякс Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Максімілан Вебер Максімілан Вебер
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