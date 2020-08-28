Севілья досягла угоди з мадридським Реалом щодо переходу до табору нервіонців півзахисника "вершкових" Оскара Родрігеса, повідомляє видання ABC de Sevilla.

Реал повісив цінник на переможця Ліги Європи

"Червоно-білі" заплатили "галактікос" за 75 відсотків прав на гравця 16 млн євро – решта 25 відсотків залишаються за мадридцями.

Нагадаємо, Родрігес – вихованець Реала. У серпні 2018 року перейшов на правах оренди в Леганес, з якого повернувся у липні цього року. Його контракт з мадридським клубом чинний до червня 2023-го. Минулого сезону провів за "пепінерос" 32 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі, що, однак, не допомогло його команді залишитись в еліті. Transfermarkt оцінює півзахисника у 15 млн євро.

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