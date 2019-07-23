Севілья підписала хавбека збірної Сербії Гуделя – він став 10-м літнім трансфером клубу

Сербський півзахисник Неманья Гудель спробує свої сили у Прімері.

Неманья Гудель відтепер захищатиме кольори Севільї, повідомляє офіційний сайт клубу.

Севілья підписала колишнього хавбека Манчестер Сіті Фернандо

Контракт 27-річного хавбека з іспанським клубом розрахований на 4 роки. Варто відзначити, що це вже 10-те підписання андалусійців під час поточного трансферного вікна.

Минулий сезон Неманья провів у лісабонському Спортінгу, де зіграв 43 матчі у всіх турнірах і відзначився одним голом.

Варто відзначити, що Гудель періодично викликається у збірну Сербії, за яку вже встиг провести 22 матчі.

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