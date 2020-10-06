Севілья підписала "ганнерзавра" з Арсенала – талісман підтримував "канонірів" протягом 27 років
Одна з найбільш обурливих подій завершального дня трансферного вікна завершилась хеппіендом.
Севілья завершила трансферне вікно благородним вчинком, підписавши "ганнерзавра" – багаторічного талісмана Арсенала, повідомляє офіційний твіттер андалусійців.
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"Мрії збуваються. Ласкаво просимо, "ганнерзавре", – підписала світлину з новачком Севільї прес-служба іспанського клубу.
Зазначимо, що "каноніри" вирішили скоротити свої витрати через пандемію, через що звільнили Джеррі Куя, який розважав уболівальників лондонського клубу протягом 27 років у костюмі "ганнерзавра".
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