Севілья отримала штраф через головного тренера

Перемога Севільї над Вулверхемптоном (0:1) влетить іспанцям у копієчку.

УЄФА оштрафував Севілью на 10 тисяч євро за затримку старту чвертьфінального матчу Ліги Європи проти Вулверхемптона, повідомляє офіційний сайт органзації.

Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Головний тренер андалусійців Хулен Лопетегі також отримав попередження, адже стартовий свисток пролунав невчасно саме через нього.

Нагадаємо, мінімальна перемога над Вулверхемптоном вивела Севілью у півфінал ЛЄ, де іспанці зустрінуться з Манчестер Юнайтед. В іншій парі путвку до фіналу розіграють Інтер та донецький Шахтар.

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