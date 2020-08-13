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Севілья отримала штраф через головного тренера

23:03 - Читать на русском
Севілья отримала штраф через головного тренера
Хулен Лопетегі / Фото ФК Севілья

Перемога Севільї над Вулверхемптоном (0:1) влетить іспанцям у копієчку.

 
Лукас Окампос 88’
88’ Лукас Окампос

УЄФА оштрафував Севілью на 10 тисяч євро за затримку старту чвертьфінального матчу Ліги Європи проти Вулверхемптона, повідомляє офіційний сайт органзації.

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Головний тренер андалусійців Хулен Лопетегі також отримав попередження, адже стартовий свисток пролунав невчасно саме через нього.

Нагадаємо, мінімальна перемога над Вулверхемптоном вивела Севілью у півфінал ЛЄ, де іспанці зустрінуться з Манчестер Юнайтед. В іншій парі путвку до фіналу розіграють Інтер та донецький Шахтар.

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Теги
Ліга Європи УЄФА Хулен Хулен Лопетегі Вулверхемптон - Севілья Севілья Севілья
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