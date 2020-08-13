Севілья отримала штраф через головного тренера

УЄФА оштрафував Севілью на 10 тисяч євро за затримку старту чвертьфінального матчу Ліги Європи проти Вулверхемптона, повідомляє офіційний сайт органзації.
Вулверхемптон – Севілья – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Головний тренер андалусійців Хулен Лопетегі також отримав попередження, адже стартовий свисток пролунав невчасно саме через нього.
Нагадаємо, мінімальна перемога над Вулверхемптоном вивела Севілью у півфінал ЛЄ, де іспанці зустрінуться з Манчестер Юнайтед. В іншій парі путвку до фіналу розіграють Інтер та донецький Шахтар.
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