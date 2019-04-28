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Севілья оригінально потролила претендентів на топ-4 АПЛ

14:11 100 Читать на русском
Севілья оригінально потролила претендентів на топ-4 АПЛ
Челсі та Манчестер Юнайтед теж претендують на зону ЛЧ / Reuters

Іспанська Севілья в одній із соціальних мереж зробила клубам англійської Прем'єр-ліги, що претендують на місця в зоні Ліги чемпіонів, цікаву пропозицію.

"Йоу, АПЛ, якщо жодна з ваших команд не хоче займати четверте місце в таблиці, то може віддайте його нам? Це значно полегшило б нам життя", – йдеться у повідомленні в твіттері Севільї.

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Вочевидь, нервіонці натякнули на постійну втрату очок претендентами на місце в зоні Ліги чемпіонів від АПЛ – Тоттенхемом, Челсі, Арсеналом і Манчестер Юнайтед. Зокрема, напередодні Тоттенхем несподівано поступився Вест Хему на власному стадіоні.

Натомість Севілья іде на 5-му місці в Ла Лізі та продовжує відчайдушну боротьбу з Хетафе та Валенсією за останню путівку до головного євротурніру на сезон 2019/20.

Теги
Іспанія Ліга чемпіонів футбольні курйози Севілья Севілья АПЛ
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