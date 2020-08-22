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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Севілья оновила власний рекорд у Лізі Європи

00:50 - Читать на русском
Севілья оновила власний рекорд у Лізі Європи
Хесус Навас піднімає трофей ЛЄ / Твіттер Ліги Європи

Іспанська Севілья вкотре підтвердила статус команди, улюбленим турніром якої є Ліга Європи.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

Севілья перемогла міланський Інтер у фіналі та вкотре виграла Лігу Європи.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала шостою в історії клубу та рекордною в історії другого за престижем турніру Європи (до уваги беруться трофеї як Кубку УЄФА, так і Ліги Європи). Андалусійці піднімали трофей ще в 2006, 2007, 2014, 2015 та 2016 роках. По три перемоги в цьому турнірі є також у Ювентуса, Інтера, Ліверпуля та Атлетіко.

Нагадаємо, підопічні Лопетегі завдяки дублю Люка де Йонга та шедевральній бісіклеті Дієго Карлоса перемогли Інтер з рахунком 3:2.

Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

Джерело: Футбол 24
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Севілья Севілья Ліга Європи Севілья - Інтер Інтер Інтер
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