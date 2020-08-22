Севілья оновила власний рекорд у Лізі Європи

Севілья перемогла міланський Інтер у фіналі та вкотре виграла Лігу Європи.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ця перемога стала шостою в історії клубу та рекордною в історії другого за престижем турніру Європи (до уваги беруться трофеї як Кубку УЄФА, так і Ліги Європи). Андалусійці піднімали трофей ще в 2006, 2007, 2014, 2015 та 2016 роках. По три перемоги в цьому турнірі є також у Ювентуса, Інтера, Ліверпуля та Атлетіко.

Нагадаємо, підопічні Лопетегі завдяки дублю Люка де Йонга та шедевральній бісіклеті Дієго Карлоса перемогли Інтер з рахунком 3:2.

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