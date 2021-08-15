Севілья оголосила про трансфер гравця збірної Швеції
18:42 - Читать на русском
Захисник Людвіг Аугустінссон офіційно змінив клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Севілья на своєму офіційному сайті повідомив про підписання шведського оборонця Людвіга Аугустінссона.
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Андалусійський клуб не інформує про суму трансферу, проте джерела повідомляють, що швед перебрався з Вердера за 5,5 млн євро. Контракт Аугустінссона з Севільєю розрахований до літа 2025 року.
Відзначимо, що у минулому сезоні Людвіг провів за бременців 28 матчів, записавши до свого активу 6 результативних передач.
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