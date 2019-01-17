Севілья офіційно підписала Даббура, але нападник ще продовжить захищати кольори Зальцбурга

Ізраїльський форвард Мунас Даббур офіційно став гравцем Севільї.

Севілья підписала контракт із Мунасом Даббуром на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравець продовжить виступати за Зальцбург до кінця сезону на правах оренди, офіційний перехід відбудеться влітку.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 15 млн євро.

Варто відзначити, що раніше Даббуру приписували інтерес з боку київського Динамо.

В поточному сезоні ізраїльтянин провів 30 матчів, в яких відзначився 20-ма голами.

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