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Севілья офіційно підписала Даббура, але нападник ще продовжить захищати кольори Зальцбурга

22:23 140 Читать на русском
Севілья офіційно підписала Даббура, але нападник ще продовжить захищати кольори Зальцбурга
Мунас Даббур / Фото DIARIO AS

Ізраїльський форвард Мунас Даббур офіційно став гравцем Севільї.

Севілья підписала контракт із Мунасом Даббуром на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравець продовжить виступати за Зальцбург до кінця сезону на правах оренди, офіційний перехід відбудеться влітку.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 15 млн євро.

Варто відзначити, що раніше Даббуру приписували інтерес з боку київського Динамо.

В поточному сезоні ізраїльтянин провів 30 матчів, в яких відзначився 20-ма голами.

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Іспанія Трансфери Динамо Динамо Трансфери Чемпіонату Іспанії Мунас Даббур Мунас Даббур Севілья Севілья Зальцбург Зальцбург
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