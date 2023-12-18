Севілья офіційно оголосила про призначення Кіке Санчеса Флореса на посаду наставника команди. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, Флорес підписав контракт з Севільєю до 2025 року. Про фінансові аспекти угоди офіційної інформації немає.

Раніше Кіке Санчес Флорес працював в академії Реала, а також очолював Валенсію, Хетафе, Атлетіко, Бенфіку, Аль-Ахлі, Аль-Айн, Уотфорд та Еспаньйол. На чолі Атлетіко іспанський тренер виграв Лігу Європи 2009/10 – перший розіграш в історії турніру. Останнім місцем роботи наставника був Хетафе, з якого він був звільнений у квітні 2023 року.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Севілья посідає 17 сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 13 турнірних бали після 16 зіграних матчів. Кіке Санчес Флорес став третім тренером команди у сезоні 2023/24 – після Дієго Алонсо і Хосе Луїса Менділібара.

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