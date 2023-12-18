Севілья офіційно оголосила ім'я нового тренера – переможець єврокубка прийшов рятувати від провалу
Кіке Санчес Флорес призначений на посаду головного тренера Севільї.
Севілья офіційно оголосила про призначення Кіке Санчеса Флореса на посаду наставника команди. Про це пише клубна прес-служба.
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За офіційними даними, Флорес підписав контракт з Севільєю до 2025 року. Про фінансові аспекти угоди офіційної інформації немає.
Раніше Кіке Санчес Флорес працював в академії Реала, а також очолював Валенсію, Хетафе, Атлетіко, Бенфіку, Аль-Ахлі, Аль-Айн, Уотфорд та Еспаньйол. На чолі Атлетіко іспанський тренер виграв Лігу Європи 2009/10 – перший розіграш в історії турніру. Останнім місцем роботи наставника був Хетафе, з якого він був звільнений у квітні 2023 року.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Севілья посідає 17 сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 13 турнірних бали після 16 зіграних матчів. Кіке Санчес Флорес став третім тренером команди у сезоні 2023/24 – після Дієго Алонсо і Хосе Луїса Менділібара.
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