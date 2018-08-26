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Севілья не підпише Дракслера через фінансові апетити футболіста

11:45 131 Читать на русском
Севілья не підпише Дракслера через фінансові апетити футболіста
Юліан Дракслер / Фото: соцмережі

Переговори між Севільєю та ПСЖ щодо трансферу Дракслера припинилися. Андалусійці не готові задовільнити фінансові вимоги футболіста.

ПСЖ та Севілья більше не обговорюють можливість трансферу Юліана Дракслера, повідомляє L'Equipe.

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Парижани готові попрощатися з футболістом, адже новий наставник команди Томас Тухель бачить його як гравця ротації, що не дуже влаштовує 24-річного німця.

У придбанні футболіста була зацікавлена Севілья, проте андалусійці не готові задовільнити фінансові апетити Дракслера. Сам футболіст також поки не готовий відмовлятися від грошей.

У поточному сезоні Дракслер двічі виходив на заміну, результативними діями не відзначався.

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Теги
Трансфери Іспанія Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Чемпіонату Іспанії Юліан Дракслер Юліан Дракслер Севілья Севілья
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