Севілья не підпише Дракслера через фінансові апетити футболіста

Переговори між Севільєю та ПСЖ щодо трансферу Дракслера припинилися. Андалусійці не готові задовільнити фінансові вимоги футболіста.

ПСЖ та Севілья більше не обговорюють можливість трансферу Юліана Дракслера, повідомляє L'Equipe.

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Парижани готові попрощатися з футболістом, адже новий наставник команди Томас Тухель бачить його як гравця ротації, що не дуже влаштовує 24-річного німця.

У придбанні футболіста була зацікавлена Севілья, проте андалусійці не готові задовільнити фінансові апетити Дракслера. Сам футболіст також поки не готовий відмовлятися від грошей.

У поточному сезоні Дракслер двічі виходив на заміну, результативними діями не відзначався.

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