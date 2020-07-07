Севілья націлилася на голкіпера сенсації сезону в Прімері

Воротар Гранади Руй Сільва потрапив до сфери зацікавлень Севільї.

Нервіонці прагнуть підписати в найближче трансферне вікно нового кіпера й португалець – перший варіант, повідомляє Marca.

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Напередодні Севілья через травму втратила основного воротаря Томаша Вацліка. Його відновлення може зайняти тривалий термін, тому боси андалусійців почали інтенсивний пошук заміни досвідченому чеху. Сільва має ще рік за контрактом із Гранадою, але не хочу продовжувати співпрацю з клубом. "Грана" готова відпустити 26-річного голкіпера за 15 млн євро.

До слова, в нинішньому сезоні Руй Сільва провів 33 матчі в усіх турнірах, 11 із них – "сухі".

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